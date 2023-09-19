سعر ومواصفات «إم جي 6» موديل 2023

تتراوح أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2023 بين 930 إلى 955 ألف جنيه لمختلف الفئات المطرحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأخر قائمة سعرية صادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«إم جي» في مصر.

أسعار إم جي 6 موديل 2023

الفئة السعر Luxury (Black Interior) 930 Luxury (BLACK Edi 955 القيمة بالألف جنيه

ودعمت طرازات «MG 6» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات إم جي 6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «2 وسادة هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مفتاح ذكي لتشغيل السيارة- خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي- زجاج كهربائي- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء مع مخارج خلفية- جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «MG6» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي- شاشة وسائط 8 بوصة- مدخل USB، وغيرها».

ودعمت طرازات MG 6- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية- مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك- خاصية دخول السيارة دون مفتاح- مثبت سرعة ديناميكي- مقاعد جلد- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًّا- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- فتحة سقف- مثبت سرعة- مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية- مكيف هواء مزوج- جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».