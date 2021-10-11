سعر ومواصفات «إم جي 6» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 305 إلى 340 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «إم جي 6» موديل 2022 الفئة الأولى «STANDARD » بقيمة 305 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية«Comfort» بنحو 320 ألف جنيه، والفئة الثالثة «Luxury – Black» بـ335 ألفا، والفئة الرابعة «Luxury – Red» بـ340 ألفًا داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» فى مصر.

ينتمى طراز «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

يبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4694 مم العرض 1848 مم الارتفاع 1465 مم سعة الشنطة الخلفية 424 لتر

مواصفات «إم جي 6» موديل 2022

زودت سيارات «إم جي 6» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات «مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد قماش، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي، وزجاج كهربائي، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، وإمكانية الاتصال بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومدخل USB، وغيرها».

إم جي 6 موديل 2022

دعمت سيارات «MG 6» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة ديناميكي، ومقاعد جلد، وامكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا، ومسند يد خلفي، وغيرها».

زودت طرازات «ام جي 6» – الفئة الثانية – على كافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومثبت سرعة، ومصباح إضاءة في الشنطة الخلفية، ومكييف هواء مزوج، وغيرها».



ألوان «إم جي 6» موديل 2022

تقدم طرازات «إم جي 6» عبر 4 ألوان في السق المحلية هي «الأحمر، والأبيض، والرمادي، والأسود».