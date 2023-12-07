سعر ومواصفات «إم جي 5» موديل 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار إم جي 5 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Classic 780 810 Comfort 820 850 Luxury 860 890 القيمة بالألف جنيه

وتقدم طرازات «MG5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات “MG5” ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة- خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)- ضبط المرايات الخارجية كهربائيا- مكيف هواء- خاصية تعديل المقاعد الأمامية. كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية “أنرويد أوتو، وأبل كار بلاي” متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من بينها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».