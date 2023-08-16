سعر ومواصفات «إم جي 5» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي»، عن زيادة أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2023 بقيمة 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال أغسطس الحالى.

أسعار إم جي 5 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Classic 680 690 Comfort 720 730 Luxury 750 760 القيمة بالألف جنيه

وتقدم طرازات «إم جي 5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات MG5 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية. كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتحتوى طرازات «إم جي 5» -الفئة الثانية- على نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية “أنرويد أوتو، وأبل كار بلاي” متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من أبرزها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».