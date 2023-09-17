سعر ومواصفات «إم جي 5» موديل 2023

تتراوح أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2023 بين 690 إلى 760 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى، وذلك وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي» في مصر.

أسعار إم جي 5

الفئة السعر Classic 690 Comfort 730 Luxury 760 القيمة بالألف جنيه

ودعمت طرازات «MG5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات MG5 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

ودعمت طرازات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية “أنرويد أوتو، وأبل كار بلاي” متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من بينها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».