سعر ومواصفات أول ساعة ذكية مصرية.. تعرف على موعد طرحها

أعلنت شركة كاردو CardoO، المصرية الناشئة المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، إطلاق أولى منتجاتها من الساعات الذكية CardoO Watch، التي تحتوي على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

وتأتي تلك الخطوة من جانب شركة كاردو بعد أشهر قليلة من نجاحها في إغلاق جولة تمويلية استثمارية بلغت قيمتها 660 ألف دولار أمريكي بقيادة Alexandria Angel Network، وبمشاركة Sofico Investments، ومستثمرون ملائكيون من السعودية.

وتاتي الساعة بشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع IPS تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية IP68 المقاوم للماء، كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة، وتتوافق الساعة مع أنظمة تشغيل أندرويد بدءا من Android 4.4+ وأنظمة آي أو اس بدءا من iOS 10.0+، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية.

قال أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو: “سعداء اليوم بالإعلان عن أول ساعة ذكية تحمل اسم CardoO Watch، فهو أول منتج لدينا يدعم إنترنت الأشياء ويجمع بين التصميم والوظائف المتعددة والاتصال، حيث نفخر بكونها أول ساعة ذكية تعمل بتكنولوجيا مصرية تم تطويرها بواسطة نخبة من المطورين المصريين بالشركة”.

وأضاف، الساعة الجديدة تم تصميمها باحترافية لتتوافق مع تطبيق CardoO الذكي الذي يمكن تحميله مجانا عبر الهاتف، حيث قمنا بتطوير هذا التطبيق اعتمادا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل خلق القدرة على تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تتيح تجربة مستخدم احترافية.

وأكد عادل، أن المنتج الجديد يتوافق مع احتياجات الفئة المتوسطة اعتمادا على السعر التنافسي، موضحا أن المرحلة الأولى سيتم استهداف التوزيع داخل السوق المصري، مع وجود خطة للتصدير إلى دول المنطقة في المراحل التالية.

الميزات الرئيسية لساعة CardoO Watch.. الاتصال بالهاتف: مع CardoO Watch، يمكنك البقاء مطلعا على المكالمات والإشعارات بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك دعم اللغة العربية، مما يضمن لك عدم تفويت التحديثات المهمة، بغض النظر عن اللغة التي تتحدثها.

الطابع الشخصي: تأتي ساعة CardoO بثلاثة ألوان الأسود والفضي والذهبي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات وكذلك الأحزمة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتخصيص ساعتهم لتتناسب مع طبيعة أذواقهم.

كما يمكن توصيل الساعة بتطبيق CardoO عبر الهاتف، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة ومراقبتها مباشرة من معصمهم، حيث يمكنك إدارة منزلك الذكي والوصول إلى بيانات اللياقة البدنية وتلقي الإشعارات، كل ذلك من جهاز مركزي واحد فقط.

وتوفر ساعة CardoO Watch المزودة بأجهزة استشعار متقدمة ميزات شاملة لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فمن خلالها يمكنك مراقبة معدل ضربات قلبك، وتتبع تمارينك البدنية، وتحليل أنماط نومك لتحسين صحتك

وتضمن شاشة CardoO Watch النابضة بالحياة والتفاعلية تجربة مستخدم سلسة، يمكنك تصفح القوائم وقراءة الرسائل وعرض الإخطارات بوضوح وسهولة.

ستكون ساعة CardoO Watch متاحة للشراء في 28 مايو 2023، على موقع CardoO الإلكتروني ومن خلال شركاء التجزئة.