سعر ومواصفات «أوبل موكا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن زيادة أسعار سيارات أوبل موكا موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار أوبل موكا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد ELEGANCE 980 ألف جنيه مليون و50 ألف جنيه GS Line مليون و40 ألف جنيه مليون و120 ألف جنيه

وتزود «

» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 8 وسائد هوائية – فرامل مانعة الانغلاق – برنامج توزيع الفرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج مانع الانزلاق – نظام تنبيه السائق – نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار – باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال – فرامل يد كهربائية».

وزودت «موكا» بمجموعة من التجهيزات، ومنها «نظام مثبت ومحدد السرعة – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب خلفية – مصابيح خلفية من الليد – إضاءة نهارية من الليد – إضاءة شبورة امامية من الليد – كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم – ضبط المرايات الجانبية كهربائيا – حساسات إضاءة ومطر – زجاج خلفي و جانبي معتم – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك – فتح الأبواب باللمس – تكييف أوتوماتيكي – نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية – نظام التعرف على إشارات المرور – ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات – عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط – فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة – مسند يد أمامى».

وتحتوي «موكا» على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت – بدالات رياضية نقل السرعات – عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط – عدد 3 مخارج USB – وغيرها».

وتزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء – تصميم داخلي للطابلو محاط بالاحمر – دواسات رياضية من الكروم – شاحن موبايل لاسلكي – الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix – سقف أسود – حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الاحمر – بخطوط حمراء – سقف داخلي و شماسات من اللون الاسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة – وغيرها».