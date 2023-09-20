سعر ومواصفات «أوبل كورسا» موديل 2024

تعرض سيارات أوبل كورسا موديل 2024 عبر فئتين بأسعار تبدأ من 900 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«أوبل» في مصر.

أسعار أوبل كورسا 2024

الفئة السعر Elegance 900 Topline 980 القيمة بالألف جنيه

تزود «كورسا» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات أوبل كورسا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى «كورسا» على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».