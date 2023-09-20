سعر ومواصفات «أوبل كروس لاند» موديل 2024

تعرض سيارات أوبل كروس لاند موديل 2024 عبر فئتين بأسعار تبدأ من 950 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«أوبل» في مصر.

أسعار أوبل كروس لاند 2024

الفئة السعر Elegance 950 ألف جنيه H/L مليون و70 ألف جنيه

وتزود «أوبل كروس لاند» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «كروس لاند» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «كروس لاند» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».