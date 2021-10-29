سعر ومواصفات «أوبل جراند لاند» موديل 2022

تبدأ من 470 إلى 550 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2022 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 470 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 520 آلاف، والفئة الثالثة «T/L» بـ550 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

ينتمى طراز «جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم العرض 1856 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 514 لترًا

مواصفات أوبل جراند لاند 2022

زودت طرازات «أوبل جراند لاند» الفئة الأولى «Elegance» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء “مانيوال”، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، وجنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة – راديو- مدخل USB ، وغيرها».

أوبل جراند لاند 2022

تقدم سيارات «جراند لاند» – الفئة الثانية «HIGH LINE» – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكى، وفرش المقاعد من الجلد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح/ غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

زودت طرازات «أوبل جراند لاند» – الفئة الثالثة “T/L” – بكافة التجهيزات المزودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية led، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية التبريد والتسخين، وغيرها».