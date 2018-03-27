سعر وثيقة المصريين للاستثماري العقاري يرتفع إلى 4.7 %

في أول أيام التداول بالبورصةالمال- خاص ارتفع سعر وثيقة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري بحوالي 4.7% مع ختام أول أيام تداولاتها بالبورصة، اليوم الثلاثاء، إذا سجلت 10.47 جنيه مقارنة بـ 10 سعر الإكتتاب. وكشفت شاشات البورصة اليوم التداول على 26.8 الف وثيقة للصندوق بلغت قيمتها 38

في أول أيام التداول بالبورصة





المال- خاص

ارتفع سعر وثيقة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري بحوالي 4.7% مع ختام أول أيام تداولاتها بالبورصة، اليوم الثلاثاء، إذا سجلت 10.47 جنيه مقارنة بـ 10 سعر الإكتتاب.



وكشفت شاشات البورصة اليوم التداول على 26.8 الف وثيقة للصندوق بلغت قيمتها 385.9 الف جنيه، منفذه على 39 عملية بيع وشراء.



واستقبلت البورصة اليوم وثائق الصندوق كأول صندوق عقاري يتم قيده وبدء التداول عليه وهو صندوق مملوك لشركة المصريين للإستثمار والتنمية – إحدى االشركات التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة للإستثمار.

