سعر كرتونة البيض للمستهلك في السوق المحلية اليوم الأربعاء

استقر سعر كرتونة البيض فى السوق المحلية اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2022 عند 66 جنيها للطبق الأبيض و67 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض 72 جنيها للمستهلك، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 75 جنيهًا للطبق البلدى، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.