سعر كرتونة البيض للمستهلك فى السوق المحلية اليوم الإثنين

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر كرتونة البيض فى السوق المحلية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 عند 67 جنيها للطبق الأبيض و70 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض اليوم 72 جنيها للمستهلك، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 75 جنيهًا للطبق البلدى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.