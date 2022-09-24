سعر كرتونة البيض للمستهلك فى السوق المحلية اليوم السبت

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر كرتونة البيض فى السوق المحلية اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 عند 66 جنيها للطبق الأبيض و67 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر طبق البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 72 جنيها للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض اليوم 75 جنيهًا للطبق البلدى، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة بسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.