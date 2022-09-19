سعر كرتونة البيض للمستهلك فى السوق المحلية اليوم الإثنين

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر كرتونة البيض فى السوق المحلية اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 عند 66 جنيها للطبق الأبيض و67 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض الأبيض عند 72 جنيها للمستهلك، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم 75 جنيهًا للطبق البلدى، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

