سعر كرتونة البيض للمستهلك فى السوق المحلية اليوم الخميس

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية عند 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

بلغ سعر طبق البيض الأبيض 68 جنيها للمستهلك، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم 70 جنيهًا للطبق البلدى، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.