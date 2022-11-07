سعر كرتونة البيض اليوم 7/11/2022 للمستهلك فى السوق المحلية

شهد سعر كرتونة البيض اليوم 7/11/2022 استقرارا فى السوق المحلية ليتراوح بين 70 جنيها للطبق الأبيض و75 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE، وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 80 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم للجملة عند 70 جنيها للطبق الأبيض و75 جنيهًا للطبق الأحمر، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر لنحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليارا، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 75 جنيها، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.