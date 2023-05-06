سعر كرتونة البيض اليوم 6/5/2023 للمستهلك فى السوق المحلية 

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عند 89 جنيهًا للطبق الأبيض، و93 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “oIE” وافقت على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 100 جنيه للمستهلك، بحسب عبد العزيز السيد، وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للجملة بين 89 جنيهًا للطبق الأبيض، و93 جنيهًا للطبق الأحمر، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأعلن تقرير سابق، أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار بيضة، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 97 جنيهًا، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر إلى نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 97 جنيهًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي، بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.