سعر كرتونة البيض اليوم 4/11/2022 للمستهلك فى السوق المحلية 

حافظ سعر كرتونة البيض اليوم 4/11/2022 على استقراراه فى السوق المحلية ليتراوح بين 70 جنيهًا للطبق الأبيض، و75 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “oIE” وافقت على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار بيضة، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 75 جنيهًا، وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب في محافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

كما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 80 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبد العزيز السيد، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر إلى نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 75 جنيهًا، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

ودار سعر كرتونة البيض اليوم للجملة حول 70 جنيهًا للطبق الأبيض، و75 جنيهًا للطبق الأحمر، ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتُواصل أعمال التصدير.