سعر كرتونة البيض اليوم 28- 10- 2022 للمستهلك فى السوق المحلية

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض اليوم 28/10/2022 استقر فى السوق المحلية ليتراوح بين 70 جنيهًا للطبق الأبيض، و75 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب في محافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا، وأعلن تقريرٌ سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار بيضة، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

وتسجل طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم للجملة عند 70 جنيهًا للطبق الأبيض، و75 جنيهًا للطبق الأحمر، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويكفي إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي، بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 80 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبد العزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتُواصل أعمال التصدير.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “oIE” وافقت على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 75 جنيهًا، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.