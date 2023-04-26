سعر كرتونة البيض اليوم 26/4/2023 للمستهلك فى السوق المحلية

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عند 105 جنيهات للطبق الأبيض، و107 جنيهات للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار بيضة، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 115 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبد العزيز السيد، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

ودار سعر كرتونة البيض اليوم للجملة حول 105 جنيهات للطبق الأبيض، و107 جنيهات للطبق الأحمر، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “oIE” وافقت على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 112 جنيهًا، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتُواصل أعمال التصدير.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 112 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.