سعر كرتونة البيض اليوم 25/11/2022 للمستهلك فى السوق المحلية 

استقر سعر كرتونة البيض اليوم 25/11/2022 فى السوق المحلية عند 67 جنيها للطبق الأبيض و70 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE، وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 73 جنيهًا، وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم للجملة عند 67 جنيها للطبق الأبيض و70 جنيهًا للطبق الأحمر، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 73 جنيها، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.