سعر كرتونة البيض اليوم 22/5/2023 للمستهلك في السوق المحلية

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ليتراوح بين 78 جنيها للطبق الأبيض و85 جنيها للطبق الأحمر فى المزرعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 95 جنيها للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للجملة بين 78 جنيها للطبق الأبيض و85 جنيها للطبق الأحمر، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 85 جنيها، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 85 جنيها، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.