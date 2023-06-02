سعر كرتونة البيض اليوم 2/6/2023 للمستهلك فى السوق المحلية

ارتفع

بنحو 3 جنيهات ليسجل 93 جنيها للطبق الأبيض و94 جنيها للطبق الأحمر فى المزرعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وصعد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بنحو 3 جنيهات ليسجل 105 جنيهات للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وقفز سعر كرتونة البيض اليوم للجملة بنحو 3 جنيهات ليدور حول 93 جنيها للطبق الأبيض و94 جنيها للطبق الأحمر، وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وصعد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بنحو 3 جنيهات ليسجل 102 جنيه، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 3 جنيهات ليسجل 102 جنيه، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.