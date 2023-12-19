سعر كرتونة البيض اليوم 19/12/2023 للمستهلك في السوق المحلية

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار عند 120 جنيها للطبق الأبيض و122 جنيها للطبق الأحمر فى المزرعة، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 140 جنيها للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

ودار سعر كرتونة البيض اليوم للجملة حول 120 جنيها للطبق الأبيض و122 جنيها للطبق الأحمر، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 135 جنيها، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 135 جنيها، وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.