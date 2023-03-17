سعر كرتونة البيض اليوم 17/3/2023 للمستهلك فى السوق المحلية

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سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

عند 95 جنيهًا للطبق الأبيض، و100 جنيه للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر إلى نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 110 جنيهات للمستهلك، بحسب عبد العزيز السيد، وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار بيضة، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وبدأ سعر كرتونة البيض اليوم للجملة من 95 جنيهًا للطبق الأبيض إلى 100 جنيه للطبق الأحمر، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب في محافظة الفيوم.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي، بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 105 جنيهات، ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتُواصل أعمال التصدير.

ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 105 جنيهات، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “oIE” وافقت على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.