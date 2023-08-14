سعر كرتونة البيض اليوم 14/8/2023 للمستهلك في السوق المحلية

استقر عند 104 جنيهات للطبق الأبيض و106 جنيهات للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 120 جنيها للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للجملة بين 104 جنيهات للطبق الأبيض و106 جنيهات للطبق الأحمر، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 118 جنيها، وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 118 جنيها، وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.