سعر كرتونة البيض اليوم 12/3/2023 للمستهلك في السوق المحلية 

صعد سعر كرتونة البيض اليوم 12/3/2023 في السوق المحلية بنحو 5 جنيهات ليدور حول 95 جنيها للطبق الأبيض و100 جنيه للطبق الأحمر في المزرعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وقفز سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم إلى 110 جنيهات للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر نحو 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وارتفع سعر كرتونة البيض اليوم للجملة إلى 95 جنيها للطبق الأبيض و100 جنيه للطبق الأحمر، وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وزاد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 105 جنيهات، وأعلن تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل 14 مليار، كما يسجل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك إلى 105 جنيهات، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.