سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في مصر

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، للمستهلك فى السوق المحلية عند 54 و56 جنيهًا فى المزرعة، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار كرتونة البيض اليوم تراوحت بين 59 و61 جنيهًا للمستهلك.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ودارت أسعار البيض البلدى حول 63 و65 جنيهًا للطبق، وسجل أسعار كرتونة البيض الأبيض 59 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر 61 جنيهًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.