سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك فى مصر

أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء بشكل جنونى فى السوق المحلية وزادت بقيم بين 5 و7 جنيهات لتسجل 59.5 جنيه للطبق الأبيض و63 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض الأبيض قفز 5 جنيهات لتصل إلى المستهلك بـ65 جنيهًا.

ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار البيض البلدى ارتفعت إلى 63 جنيهًا للطبق فى المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وصعدت أسعار كرتونة البيض الأحمر بنحو 7 جنيهات لتسجل 70 جنيهًا للمستهلك، وتسجل طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.