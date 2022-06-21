تراوح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك فى السوق المحلية بين 54 و56 جنيها فى المزرعة، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

واستقرت أسعار كرتونة البيض اليوم عند 59 و61 جنيهًا للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وتبدأ أسعار البيض البلدى من 63 إلى 65 جنيهًا للطبق، وسجل أسعار كرتونة البيض الأبيض 59 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبلغت أسعار كرتونة البيض الأحمر 61 جنيهًا، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.