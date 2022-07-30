سعر كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك في السوق المحلية

استقر سعر كرتونة البيض اليوم السبت 30 يوليو 2022 في السوق المحلية عند 54 جنيها للطبق الأبيض و58 جنيهًا للطبق الأحمر في المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر طبق البيض اليوم

ودار سعر طبق البيض الأبيض حول 58 و60 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى بين 68 و70 جنيهًا، واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 62 و65 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.