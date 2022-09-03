سعر كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك في السوق المصرية

استقر سعر كرتونة البيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في السوق المحلية عند 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للأحمر في المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع في مصر 90 مليار جنيه مصري.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض 68 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض البلدى 70 جنيهًا، واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.