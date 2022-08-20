سعر كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك في السوق المحلية

استقر سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20 أغسطس 2022 فى السوق المحلية عند 50 جنيها للطبق الأبيض و52 جنيهًا للطبق الأحمر في المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر طبق البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 55 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 60 جنيهًا، واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 58 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.