سعر كرتونة البيض اليوم الخميس للمستهلك فى السوق المحلية

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 21 يوليو 2022 فى السوق المحلية 63 جنيها للطبق الأبيض و67 للطبق الأحمر فى المزرعة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع من 50 إلى 60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 67 جنيها للمستهلك، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وتسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى من 75 إلى 80 جنيهًا، وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.