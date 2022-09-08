سعر كرتونة البيض اليوم الخميس للمستهلك في السوق المحلية

تراوح سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية بين 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض الأبيض عند 68 جنيها للمستهلك، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض اليوم 70 جنيهًا للطبق البلدى، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.