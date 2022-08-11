سعر كرتونة البيض اليوم الخميس للمستهلك فى السوق المحلية

هبط سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 48 جنيه للطبق الأبيض و52 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر طبق البيض اليوم

وانخفض سعر طبق البيض الأبيض ليتراوح بين 53 و55 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض البلدى إلى 60 جنيهًا، كما تراجعت أسعار كرتونة البيض الأحمر إلى 58 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.