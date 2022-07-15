سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة للمستهلك في السوق المحلية

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 فى السوق المحلية عند 60 جنيها للطبق الأبيض و63 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض 65 جنيها للمستهلك، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى اليوم بين 70 و75 جنيهًا، وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.