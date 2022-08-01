سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين للمستهلك في السوق المحلية

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض استقر اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 في السوق المحلية عند 54 جنيها للطبق الأبيض و58 جنيهًا للأحمر في المزرعة، ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر طبق البيض اليوم

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 58 و60 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض البلدى حول 68 و70 جنيهًا، واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 62 و65 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصري.

ويكفي إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.