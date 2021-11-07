استقر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-11-2021 فى السوق المحلية عند 40 و42 جنيها فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

ودار سعر كرتونة البيض بين 44 و52 جنيهًا للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

وبلغت أسعار طبق البيض الأبيض 44 جنيهًا، واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 46 جنيهًا، وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.