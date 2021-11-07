اقتصاد وأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-11-2021 

بين 44 و52 جنيها
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 8:30 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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استقر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-11-2021 فى السوق المحلية عند 40 و42 جنيها فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

ودار سعر كرتونة البيض بين 44 و52 جنيهًا للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

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وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

وبلغت أسعار طبق البيض الأبيض 44 جنيهًا، واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 46 جنيهًا، وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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