سعر كرتونة البيض اليوم الأحد للمستهلك فى السوق المحلية

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية عند 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض الأبيض عند 68 جنيها للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 70 جنيهًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير