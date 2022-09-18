سعر كرتونة البيض اليوم الأحد للمستهلك في السوق المحلية 

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية عند 66 جنيها للطبق الأبيض و67 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض 72 جنيها للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 75 جنيهًا للطبق البلدى، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 75 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.