سعر كرتونة البيض البلدى اليوم الأربعاء فى السوق المحلية

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أسعار البيض اليوم

110 جنيهات، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

وبلغت أسعار البيض اليوم 100 جنيه للطبق الأبيض للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 110 جنيهات للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة الدكتورة منى محرز.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 105 جنيهات للطبق، ويدور عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات سابقة.