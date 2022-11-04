سعر قنطار القطن يواصل ارتفاعه في الأسواق

ارتفع سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الوجه البحري وتراوح سعر قطن جيزة 94 بين 4154 جنيها إلي 4160 جنيها للقنطار لاصناف القطن طويل التيلة بزيادة 20 جنيها للقنطار الواحد مقارنة مع اخر مزاد سابق الذي توقف سعره ب 4040 جنيها للقنطار .

وأوضح التجار أن قيمة الارتفاع كانت طفيفة خلال الساعات القليلة الماضية وسجلت 20 جنيها فقط .

وأوضح التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة صعود الدولار وارتفع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ،وكذاك مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة .

أسعار القطن

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3250 جنيه إلى 3300 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وذكر التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في اخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4160 جنيها مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في المزادات 4154 جنيه لأقل سعر مقابل 6000 جنيه في أول مزاد .

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.