سعر قنطار القطن يرتفع 200 جنيه

ارتفع سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الوجه القبلي بنحو 200 جنيه وتراوحت أسعار القنطار في آخر مزاد بين 4000 إلى 4040 جنيها للقنطار الواحد من أصناف جيزة 94 فائقة الجودة مقابل 3800 جنيه أسعار الأسبوع الماضي تقريبا.

وأكد التجار أن قيمة الارتفاع كانت ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية وسجلت 200 جنيه فقط.

وأفاد التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة اختلاف وجودة المحاصيل بين محافظة وأخرى رغم زيادة المعروض وانخفاض السعر العالمي.

وتأرجح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3200 جنيه إلى 3300 جنيه خلال الفترة الحالية قبل يومين ، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وألمح التجار إلى أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل 4000 جنيه مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في مزادات اليوم 4000 جنيه مقابل 6000 جنيه في أول مزاد .

وأكد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.