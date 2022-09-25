سعر قنطار القطن اليوم

إنخفضت أسعار القطن المتداول في المزادات خلال الساعات الماضية وتراجع القنطار في الوجه القبلي إلي ما بين 4100 بدلا من 4200 جنيه ، مقابل 4400 جنيها إلي 5200 جنيها بتراجع يصل إلي 1000 جنيه منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري .

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لجريدة ” المال ” أن سعر تداول اقطان الوجه البحري تصل حاليا إلي 5400 جنيها للقنطار بدلا من 6000 جنيها للقنطار الموسم الماضي .

وأوضح عبد الرحمن أن سبب تراجع سعر القطن هو زيادة المعروض في المزادات وإقترابنا من ذروة المحصول في السوق .

وأضاف عبد الرحمن أن حجم ماتم حصاده حتي الان 50 % من محصول القطن علي مستوي الجمهورية بينما تم تسويق 20 % من حجم الأقطان حتي الآن .

وكشف عبد الرحمن ان مساحة القطن حاليا وصلت إلي 336 ألف فدان ويصل متوسط انتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلي 7 قناطير .

وقال الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمحطة بحوث الزراعة بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن برامج التربية بمركز بحوث زراعات القطن بسخا تنتج الأصناف الطويلة والأصناف الفائقة الطول وفائقة النعومة بما يجعلها هي أحد مصادر الإنتاج الرئيسية لتقاوي بذرة القطن طويل بحري والتي تزرع بها جميع أراضي محافظات الدلتا.

وأضاف أبو اليزيد، يتم إنتاج أصناف من القطن فائق الطول والمحسنة والتي يتم من خلالها إجراء تجارب المقارنات البحثية من خلال المصغرات والمكبرات على مستوى محافظات الدلتا، والتي يتم عقب ذلك وضع الأصناف الجديدة المحسنة من القطن مع الأصناف القديمة المنزرعة بحقول المزارعين وذلك للحكم عليها وعلى مدى كفاءتها الإنتاجية حتى يتم تحديد أراضي محافظات الدلتا التي سوف يزرع بها كل صنف بما يناسب التربة المنزرعة على حدة.

يذكر إن القطن المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل علامة تجارية لمصر معروفة على مستوى العالم كله.

كما تم تشكيل اللجنة الدولية الاستشارية للقطن تشيد بصفات الجودة للقطن المصري، مشيرًا إلى أن صفات خلية نسيج القطن المصري شديدة المتانة، ويمكن تصنيع منها أعلى منسوجات الأقمشة.

يذكر أن هذه الجهود نتيجة إهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وإعادة إحياء مصانع غزل المحلة مرة أخرى، موضحا أن هناك تناغما بين الوزارات المعنية، لأن هذا المحصول لا يمثل محصولا صناعيا من حيث الأنسجة أو الغزل فقط، وإنما يستخدم الكثب الخاص به في الأعلاف، فضلا عن الزيوت.