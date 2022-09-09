سعر قنطار القطن اليوم 9 - 9 - 2022

كشفت مصادر مطلعة لبوابة “المال” أن سعر القطن المتداول الموسم الحالي سوف يتراوح بين 4000 جنيه للقنطار لأصناف الوجه القبلي و5000 جنيه لأصناف الوجه البحري.

وأضافت المصادر أن المزاد الأول لتسويق القطن سيتم في غضون أيام قليلة في بني سويف وأن مراحل الجني بدأت منذ عدة أيام .

يذكر أنه اصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023، ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كافة المحافظات لموسم 2022/2023 وفقا لأحكام نظام التداول.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى.

وتشمل الملامح أيضا إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.

وقال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن سعر تداول القطن ستنخفض مع ارتفاع مساحتها مقارنة مع الموسم الماضي .

وينطلق موسم القطن في سبتمبر إلى أغسطس المقبل.

وأوضح ابو صدام ان مساحة القطن سجلت 337 ألف فدان مقابل 236 الف فدان خلال العام الماضي.

ويزرع القطن في مارس إلى مايو والحصاد في فصل الخريف من كل عام.