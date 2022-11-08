سعر قنطار القطن اليوم في مصر

صعد سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الوجه البحري وسجل سعر قطن جيزة 94 نحو 4850 جنيها بزيادة 300 جنيه للقنطار علي الأقل مقارنة مع أسعار الساعات القليلة الماضية الذي سجل فيها القنطار 4550 جنيها علي الأكثر .

وأوضح التجار أن قيمة الارتفاع كانت ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية.

أسعار القطن

وأوضح التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة ارتفاع الدولار وارتفع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية ، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

أسعار القطن المتداول اليوم في الوجه البحري

وأكد التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيه مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في المزادات 4800 جنيه مقابل 6000 جنيه في أول مزاد .

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.