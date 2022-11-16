سعر قنطار القطن اليوم في الوجه البحري والقبلي

تذبذب سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 16-11-2022 ،وسجل قنطار 94 نحو 4580 جنيها ، في كفر الشيخ ،بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4500 في الغربية ودمياط، وجيزة 92 سجل 4300 جنيها .

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني ،مما ساهمت فى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

سعر قنطار القطن

وأوضح التجار أن قيمة الصعود في سعر بيع القنطار كانت واضحة خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية ،وتأجيل المزادات .

وقال التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ازيادة أسعار الدولار ،وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ،مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ، وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

أسعار القطن

وتفاوت سعر القنطار في الوجه القبلي ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية ،مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وأكد التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيها في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

أسعار القطن في كفر الشيخ

ومن جانبه أوضح حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري الافتتاحي في اخر مزاد مزاد سجل 4870 جنيه بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

و أفاد بأن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

أسعار القطن اليوم

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان، ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.