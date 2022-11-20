سعر قنطار القطن اليوم في الوجهين البحري والقبلي

تباين سعر قنطار القطن اليوم الأحد 20-11-2022 ، من خلال منظومة المزاد وتراوح سعر القنطار بين 4400 إلى 4800 جنيها في الوجه البحري لصنف جيزة 94، بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4500 في محافظتي الغربية ودمياط وهو صنف فائق الطول، بينما سجل قنطار جيزة 95 في الصعيد 3500 جنيه.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن

وأوضح التجار أن حجم التذبذب في سعر بيع قنطار القطن كان ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات.

وقال التجار إن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة وأخري ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

سعر القطن

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية ، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وألمح التجار بأن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيه في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد مزاد سجل 4800 جنيه بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

أسعار القطن اليوم

وأفاد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.